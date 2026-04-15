В Госдуме призвали укрепить контрразведку после атаки ВСУ на крупный промышленный город

Колесник призвал укрепить контрразведку после атаки ВСУ на Стерлитамак

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал укрепить контрразведку после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Стерлитамак, являющийся крупным промышленным городом России. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению парламентария, беспилотники могли быть запущены с территории России. «Скорее всего, это могли на фурах привезти. Кто-то крыло привез, кто-то часть двигателя, где-то собрали, по частям привезли, здесь собрали, и вот из разных мест атакуют с мобильных платформ», — предположил Колесник.

В этой связи депутат призвал усилить работу контрразведывательного режима. «Мы находимся в состоянии специальной военной операции и воюем с террористическим государством. Собственно, границ там не видят никаких, но надо в эти границы их загнать. Надо производить уничтожение тех людей в нацистских ячейках», — заключил он.

Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников сбили над промышленной зоной в Стерлитамаке. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что обломки упали на территорию одного из предприятий. В результате атаки ранение получил водитель ведомственной пожарной охраны, его спасти не удалось.