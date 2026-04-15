В Раде высказались о продвижении российских войск на границе

Дубинский: Россия расширила плацдарм в Сумской области

Россия расширила плацдарм в Сумской области, который президент Украины Владимир Зеленский обещал полностью ликвидировать в августе 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Россияне расширили плацдарм в Сумской области, который зеленский обещал полностью ликвидировать в августе 2025 года. И так — со всеми его обещаниями. Летит в сторону Москвы украинская баллистика, дроны сбивает лазерное ПВО, вместо людей воюют роботы», — сыронизировал он.

Политик также заявил, что особые опасения вызывают украинцы, которые верят обещаниям главы государства. Он назвал это синдромом коллективного помешательства.

Ранее спикер группировки Объединенных сил (ГОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали наступление в Сумской области. Впоследствии 14-й армейский корпус украинских войск также признал отступление у приграничного села Миропольское.