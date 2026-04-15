18:39, 15 апреля 2026Бывший СССР

В Раде высказались о продвижении российских войск на границе

Дубинский: Россия расширила плацдарм в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия расширила плацдарм в Сумской области, который президент Украины Владимир Зеленский обещал полностью ликвидировать в августе 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Россияне расширили плацдарм в Сумской области, который зеленский обещал полностью ликвидировать в августе 2025 года. И так — со всеми его обещаниями. Летит в сторону Москвы украинская баллистика, дроны сбивает лазерное ПВО, вместо людей воюют роботы», — сыронизировал он.

Политик также заявил, что особые опасения вызывают украинцы, которые верят обещаниям главы государства. Он назвал это синдромом коллективного помешательства.

Ранее спикер группировки Объединенных сил (ГОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали наступление в Сумской области. Впоследствии 14-й армейский корпус украинских войск также признал отступление у приграничного села Миропольское.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Миру спрогнозировали рост цен на продукты из-за войны в Иране

    Стало известно о желании Буданова вывести ВСУ из Донбасса

    Испытывающим постоянную усталость россиянам назвали необходимые для сдачи анализы

    В Кремле раскрыли судьбу предложения по вывозу урана из Ирана

    В затопленном российском поселке надувные лодки превратили в ледоколы

    В Раде высказались о продвижении российских войск на границе

    Туристка сделала подтяжку ягодиц в Турции и не выжила

    Сигнал бедствия подали с самой высокой метеостанции

    Дачников предупредили о штрафах за борщевик

    Все новости
