Бывший СССР
21:38, 15 апреля 2026

В России назвали способ стремительно продвинуться в зоне СВО

Попов: Комплексный удар позволит ВС России продвинуться на десятки километров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов назвал способ, который позволит российским войскам стремительно продвинуться на отдельных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Он рассказал «МК», что это может произойти благодаря комплексному удару.

«Прорыв на отдельных локальных направлениях вполне может быть, если комплексно ударит наша артиллерия всех калибров и авиация — гиперзвуковыми и крылатыми ракетами», — высказался эксперт.

По словам Попова, благодаря такому массированному удару Вооруженные силы (ВС) России получат значительное преимущество и смогут за сутки продвинуться на глубину до 30 километров.

Ранее ВС России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

