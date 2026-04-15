10:43, 15 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

Чепа допустил, что Путин в КНР обсудит проблемы на Ближнем Востоке и на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Сегодня есть две основные проблемы, которые волнуют мировое сообщество, — это ситуация на Ближнем Востоке и ситуация на Украине, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможных целях и темах предстоящего визита президента России Владимира Путина в КНР.

«Китай является стратегическим партнером, на которого приходится основная доля нашего торгового оборота. Наши руководители встречаются постоянно, постоянно обмениваются информацией по телефону. Вопросов, которые они могут обсуждать, огромное количество», — отметил Чепа.

Сегодня есть основные, наверное, две проблемы, которые волнуют мировое сообщество, — это проблема на Ближнем Востоке и проблема на Украине. Эти вопросы наверняка будут обсуждаться

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат допустил, что одной из тем обсуждения станет мировой энергетический кризис. «Также и различные аспекты отношений России и Китая, нашего сотрудничества», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах.

14 апреля стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
