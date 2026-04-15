Депутат Водолацкий: После выхода из СНГ молдован ждет нищета

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) для России ничего не значит, а вот для самой республики станет началом конца, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Вместе с тем в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что выход из Содружества для простых молдован обернется быстрой румынизацией и потерей суверенитета.

«Кишинев под руководством Майи Санду и так уже давно не работал в институтах СНГ, не поддерживал контактов и не участвовал в рабочих группах, так что уйдет страна через год или завтра — роли не играет», — заявил Водолацкий.

Задача Санду и ее кураторов, объясняет депутат, — превратить Молдавию в анклав Румынии. В стране, по его словам, уже ведется жесткая работа против русского языка, а в ближайшее время и молдавский язык станет вторым после румынского.

Экономика и так на низком уровне, а станет еще хуже — народ обнищает, долги вырастут. Большие заимствования, которые сейчас делает Кишинев, отдавать нечем, так что недра и все, что еще приносит доход в бюджет, перейдет кредиторам. Они скупят всю Молдавию вместе с жителями Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Из отношений между странами останутся только долги, которые Молдавия должна России, заявил Водолацкий. Он обратил внимание, что Москва будет добиваться возврата денег через международные институты — никто их не собирается дарить, учитывая политику нынешней власти.

Что касается стремления попасть в Евросоюз, то депутат назвал эту перспективу печальной. Новых членов ЕС сразу ставят на низшую ступень. Молдавия не получит квот на вино, потому что для этого есть Испания и Италия, производство закроется, и жителям останется только разъехаться по Европе работать подсобными рабочими на самых низкооплачиваемых работах, заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел республики Молдавия Михай Попшой заявил, что Кишинев окончательно покинет (СНГ) 8 апреля 2027 года.

