В России оценили перспективы работы нефтепровода «Дружба»

Экономист Лизан: Нефтепровод «Дружба» может быть запущен в конце апреля

Экономист Иван Лизан оценил перспективы работы нефтепровода «Дружба» и предупредил о возможных рисках для поставок в Венгрию. Об этом пишет «Взгляд». По его словам, транзит может возобновиться уже в ближайшие недели, но стабильности ждать не стоит.

Эксперт отметил, что запуск прокачки во многом зависит от текущей политической ситуации. Киеву важно сохранить отношения с ЕС и разблокировать финансирование, а позиция Будапешта в этом вопросе играет ключевую роль.

«Нефтепровод "Дружба" с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля — начале мая, — заявил Лизан. При этом он уточнил, что речь, скорее всего, идет о частичном восстановлении поставок.

По мнению аналитика, Украина может использовать объемы прокачки как инструмент давления. Он считает, что полноценный запуск будет зависеть от переговоров и уступок со стороны Венгрии.

Лизан также не исключил повторных остановок в будущем. Он напомнил, что подобные ситуации уже происходили и часто объяснялись техническими причинами или внешними обстоятельствами.

«Иногда он "ломается" просто так — как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию», — добавил эксперт.

Ранее лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии критическое значение. Между тем Евросоюз собирается предложить новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод через Хорватию вместо нефтепровода «Дружба».