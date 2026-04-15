09:48, 15 апреля 2026

Мадьяр указал на географическую невозможность замены «Дружбы»

Мадьяр завил о невозможности отказа Венгрии от нефти из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: David W Cerny / Reuters

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии критическое значение. Об этом заявил лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр в эфире радио Kossuth.

По его словам, Будапешт рассчитывает что Украина возобновит транзит в конце апреля как и обещала ранее. «Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это было бы совершенно невозможно» — сказал политик.

Мадьр добавил, что Россия останется на своем месте, и Венгрия — тоже. Политик не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским отметив что у действующего премьера Виктора Орбана есть все возможности для таких переговоров.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз (ЕС) предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод через Хорватию вместо нефтепровода «Дружба». Он выразил надежду, что Венгрия перестанет искать близости с Россией и будет вместе с Европой принимать решения.

