06:08, 15 апреля 2026Россия

В России появятся единые правила предоставления общежитий студентам с 1 сентября
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ предложили ввести единый порядок предоставления общежитий студентам, который может вступить в силу с 1 сентября, пишет РИА Новости.

Согласно документу, чтобы получить место в общежитии, студент должен подать заявление и приложить подтверждение обучения (очной или заочной формы), документы об отсутствии регистрации и собственного жилья в городе вуза, а при необходимости — справки, подтверждающие сложное материальное положение.

Если речь идет о студенческой семье, претендующей на отдельную комнату, дополнительно требуется предоставить документы о браке, наличии или усыновлении детей, а также сведения о возрасте обучающегося.

Ранее сообщалось, что около 800 студенческих общежитий планируется отремонтировать по инициативе «Единой России». Соответствующее предложение войдет в новую народную программу партии, формируемую с участием граждан и экспертного сообщества.

