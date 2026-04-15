В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

Депутат Чепа: Неустойчивость НАТО усиливается из-за политики по Украине

Нестабильность и неустойчивость Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса говорит об общей проблематике, которая усиливается в первую очередь за счет их политики по украинскому конфликту, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Европа активно работает над резервным планом сохранения своей обороноспособности на случай, если США примут решение выйти из Североатлантического альянса. Чиновники работают над созданием «европейской НАТО», где большинство руководящих должностей будет за европейцами.

Теоретически это конечно попытка очередного витка гонки вооружений, считает депутат. По его словам, индустрия Европы заинтересована в производстве продукции военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Допустим, немецкие экономисты, это еще было где-то на рубеже только 20-х годов, считали, что экономику Германии может вытащить только ВПК, и сегодня все они успешно пытаются реализовать эту задачу, но она с трудом идет. Мы видим, что происходит, как реализуются те европейские программы по авиации, по ракетостроению — там проблем гораздо больше, чем они планируют. Это требует значительных капиталовложений, и в условиях сегодняшнего кризиса это сделать крайне сложно», — рассказал политик.

Европейцы говорят о каких-то административных заменах американских генералов на своих, однако понятно, отметил парламентарий, что НАТО без Америки — структура гораздо более слабая. Несмотря на то, что американцы «продавили» увеличение взносов для европейцев в блок до 5 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), многие страны отказываются от них, так как это очень накладно, добавил Чепа.

«И теперь политически эти все заявления, эти дергания говорят об очень сложном положении как в Евросоюзе, так и в Североатлантическом альянсе. Нестабильность, неустойчивость этих конструкций говорит об общей проблематике, и она усиливается за счет той политики, которую проводят они в первую очередь по украинскому конфликту, который они развязали и который они продолжают спонсировать во всех отношениях», — заключил спикер.

До этого американский лидер Дональд Трамп признался, что всерьез задумался о выходе США из НАТО. Глава Белого дома отметил, что ему «было сложно поверить», что союзники по Североатлантическому альянсу не поддержали Америку в войне против Ирана. По его словам, члены блока должны были автоматически вступить в конфликт.

