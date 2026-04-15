НБКИ: В марте 2026 года доля отказов по автокредитам сократилась на 6,8 п.п.

В марте 2026 года в России стали реже отказывать в автокредитах. Об этом со ссылкой на данные кредиторов, предоставленные Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает ТАСС.

Доля отказов по заявкам на автокредиты в России сократилась на 6,8 процентного пункта (п.п.) в годовом выражении, и составила 78,3 процента. За месяц показатель сократится на 3 процентного пункта (в феврале — 81,3 процента).

Лидерами по количеству отказов стали Иркутская область (87,4 процента), Алтайский (85,7 процента) и Красноярский (85,5 процента) края, а также Кемеровская (83,2 процента) и Новосибирская (82,9 процента) области. Реже всего отказывают в Чувашии (69,1 процента), Вологодской (70 процента) и Воронежской (71,7 процента) областях, а также в Санкт-Петербурге (72,1 процента) и Татарстане (72,2 процента). В Москве отказ приходит по 74,5 процента заявок.

«Несмотря на некоторое снижение в феврале — марте 2026 года, доля отказов по заявкам на автокредиты остается на высоком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее в организации отмечали, что в январе-феврале объем выданных автокредитов вырос на 17,6 процента. За два месяца таких займов оформили на 184,4 миллиарда рублей. При этом в сравнении с показателями 2024 года этот объем упал на треть (минус 32,4 процента). Существенное сокращение выдачи автокредитов в 2025–2026 годах объяснили ростом ставок и утилизационного сбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора по охлаждению рынка.