В российском аэропорту задержали иностранца с черепами и рогами оленей

ФТС: В аэропорту Внуково задержали иностранца с дериватами благородных оленей

В аэропорту Москвы Внуково задержали иностранца с 12 частями тел маралов в багаже. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что пассажир направлялся в Германию транзитом через Турцию. Таможенники нашли у него черепа и рога благородных оленей общим весом около 30 килограммов. Они были завернуты в черную пленку. Мужчина пояснил, что купил части тел диких животных у знакомого из России для изготовления сувениров. О правилах декларирования он не знал.

Дериваты изъяли. В отношении нарушителя возбудили два административных дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Санкции по ним предусматривают штраф и конфискацию товара.

Ранее части тел редких животных нашли у иностранца, собиравшегося улететь в Китай из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково. В рюкзаке, двух чемоданах и карманах мужчины лежали клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенная голова змеи.