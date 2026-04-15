11:40, 15 апреля 2026

В российском аэропорту задержали иностранца с черепами и рогами оленей

ФТС: В аэропорту Внуково задержали иностранца с дериватами благородных оленей
Алина Черненко

Фото: Федеральная таможенная служба

В аэропорту Москвы Внуково задержали иностранца с 12 частями тел маралов в багаже. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что пассажир направлялся в Германию транзитом через Турцию. Таможенники нашли у него черепа и рога благородных оленей общим весом около 30 килограммов. Они были завернуты в черную пленку. Мужчина пояснил, что купил части тел диких животных у знакомого из России для изготовления сувениров. О правилах декларирования он не знал.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Дериваты изъяли. В отношении нарушителя возбудили два административных дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Санкции по ним предусматривают штраф и конфискацию товара.

Ранее части тел редких животных нашли у иностранца, собиравшегося улететь в Китай из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково. В рюкзаке, двух чемоданах и карманах мужчины лежали клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенная голова змеи.

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Россияне стали опустошать некоторые вклады

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Все новости
