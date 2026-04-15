В сети появилось фото 13-летней дочери Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой Леи

В сети появилось фото 13-летней дочери российского миллиардера Романа Абрамовича и его бывшей жены Дарьи Жуковой Леи Абрамович. Пост опубликовал американский журналист Дерек Бласберг в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девочку сняли на открытии нового объекта компании ее матери Ray в Финиксе. Она предстала перед камерой в черном джемпере, светло-голубых джинсах и белых кроссовках. Также наследница олигарха распустила волосы и надела очки с черными линзами.

В свою очередь, Жукова позировала в черном мини-платье и слингбэках (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру») на невысоком каблуке.

Дарья Жукова состояла в браке с Романом Абрамовичем около 10 лет. У них родились двое детей — сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году). Пара официально разошлась в 2017 году.

В октябре 2019 года Жукова зарегистрировала отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Они сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов в январе 2020 года. В данном браке родилось трое детей.