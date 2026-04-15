Экономика
18:41, 15 апреля 2026Экономика

В затопленном российском поселке надувные лодки превратили в ледоколы

В затопленном СНТ под Красноярском надувные лодки превратили в ледоколы
Полина Кислицына (Редактор)

В затопленном поселке под Красноярском надувные лодки пришлось превратить в ледоколы из-за подъема воды и наступивших морозов. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о садовом некоммерческом товариществе «Черемушки-1». Из-за минусовой температуры прибывшая туда вода замерзла, из-за чего передвигаться по нему стало еще сложнее. В результате местные жители начали использовать свои надувные моторные лодки в качестве ледоколов, чтобы добраться до нужного места. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, с каким трудом лодка преодолевает препятствие в виде толстой корки льда.

Ранее в этот же день стало известно, что в Кургане из-за роста уровня реки Тобол затопило набережную возле Троицкой площади.

