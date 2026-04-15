10:12, 15 апреля 2026

Захарова сравнила выплаты стран НАТО США с вассальной данью

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США взимают дань со своих союзников по НАТО как с вассалов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все члены НАТО платят США, для того чтобы те их защищали — правда, не говоря — от кого», — отметила дипломат. По ее словам, Вашингтон сам создает угрозы внутри альянса, например, намереваясь отнять Гренландию.

Захарова задалась риторическим вопросом: «Тогда, простите, от кого защищать?» Она подчеркнула, что США намекают на восточного соседа — Россию, — но при этом ведут себя деструктивно по отношению к собственным союзникам.

Ранее Захарова заявила, что США и НАТО следует читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер. Захарова напомнила, что США обиделись на европейских союзников, так как те не помогли им в ситуации с Ормузским проливом.

