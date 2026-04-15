Захарова: Отношения США и НАТО имеют травматичный характер

США и НАТО следует читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что европейские страны НАТО «платят США, чтобы те их защищали» от восточного соседа, намекая на Россию. При этом Вашингтон сам угрожал отобрать Гренландию у Дании. Затем Захарова напомнила, что США обиделись на европейских союзников, так как те не помогли им в ситуации с Ормузским проливом.

«Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны платят высокую цену за глупую политику и предательство собственных интересов, а не за зависимость от зарубежной энергии.