09:43, 15 апреля 2026Мир

Соединенным Штатам и НАТО посоветовали читать Фрейда из-за травматичных отношений

Виктория Кондратьева
Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

США и НАТО следует читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что европейские страны НАТО «платят США, чтобы те их защищали» от восточного соседа, намекая на Россию. При этом Вашингтон сам угрожал отобрать Гренландию у Дании. Затем Захарова напомнила, что США обиделись на европейских союзников, так как те не помогли им в ситуации с Ормузским проливом.

«Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны платят высокую цену за глупую политику и предательство собственных интересов, а не за зависимость от зарубежной энергии.

