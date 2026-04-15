Запертая на 27 этаже пенсионерка самостоятельно вылезла из окна и спустилась по фасаду

В Китае 89-летняя пенсионерка, случайно заперев себя в квартире на 27-м этаже, решила не ждать помощи и самостоятельно начала слезать по наружной стене здания. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел днем 1 апреля в Пекине. Уборщица и охранник многоквартирного дома услышали странный шум наверху и, подняв головы, увидели пожилую женщину, висящую на фасаде небоскреба на уровне 26-го этажа. Появившиеся на месте полицейские крикнули ей, чтобы она остановилась и ждала спасателей. Однако испуганная пенсионерка продолжила спуск, пока не застряла на 21-м этаже.

Прибывшие пожарные закрепили на женщине страховочный трос, дали ей куртку и воду, а затем перебросили мост из носилок между площадкой кондиционера и окном квартиры на 21-м этаже. Пенсионерка отделалась сильным испугом и усталостью, но физически не пострадала. Позже выяснилось, что женщина оказалась в ловушке, потому что нечаянно закрылась в спальне, а мобильный телефон оставила в гостиной. По ее словам, она собиралась добраться до первого этажа.

Семья пенсионерки, приехавшая на место происшествия, поблагодарила спасателей за своевременную помощь.

В 2022 году житель китайского городского округа Гуйян, провинция Гуйчжоу, без страховки спустился по стене с крыши 37-этажного небоскреба. Произошедшее попало на видео.