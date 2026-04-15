Зеленский высказался об участии в следующих выборах президента Украины

Зеленский уклонился от ответа об участии в выборах президента

Президент Украины Владимир Зеленский не смог опровергнуть или подтвердить намерение участвовать в следующих выборах главы государства. От ответа об участии в голосовании украинский лидер уклонился в ходе интервью для телеканала ZDF, запись которого доступна на YouTube.

«Не факт, что да, и не факт, что нет. Я ценю доверие ко мне, но эта работа забрала мою семью, забрала время, наше общее время. Это не только мой личный вопрос», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что намерен обсудить вопрос участия в выборах со своей семьей.

В интервью Зеленский также заявил, что не сожалеет об угрозах в адрес уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он признал, что его высказывания были слишком эмоциональными, однако отказался извиняться за слова о готовности передать контакты венгерского коллеги украинским военным.