Бывший СССР
18:05, 15 апреля 2026

Зеленский высказался об участии в следующих выборах президента Украины

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не смог опровергнуть или подтвердить намерение участвовать в следующих выборах главы государства. От ответа об участии в голосовании украинский лидер уклонился в ходе интервью для телеканала ZDF, запись которого доступна на YouTube.

«Не факт, что да, и не факт, что нет. Я ценю доверие ко мне, но эта работа забрала мою семью, забрала время, наше общее время. Это не только мой личный вопрос», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что намерен обсудить вопрос участия в выборах со своей семьей.

В интервью Зеленский также заявил, что не сожалеет об угрозах в адрес уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он признал, что его высказывания были слишком эмоциональными, однако отказался извиняться за слова о готовности передать контакты венгерского коллеги украинским военным.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Сигнал бедствия подали с самой высокой метеостанции

    Дачников предупредили о штрафах за борщевик

    Россиянин поставил на матч «Зенит» — «Краснодар» и выиграл почти десять миллионов рублей

    Минобороны предупредило о непредсказуемых последствиях ударов по России европейскими БПЛА

    Генсек НАТО пообещал предоставить Киеву многомиллиардную помощь

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    Все новости
