Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

Врач Ярцева: В сезон цветений аллергикам лучше не гулять с распущенными волосами

Самый действенный способ пережить сезон цветения без мучений — поход к аллергологу, отметила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как работают препараты от аллергии и назвала способы облегчить симптомы поллиноза.

«Важно, что медицинская маска, с помощью которой иногда пытаются защититься аллергики, не поможет. Существует группа препаратов, которые отлично купируют симптоматику, и это не только витамины. Есть антилейкотриены, местные топические гормональные капли и спреи, а также анти-IgE средства — они не снижают общий иммунитет и не нагружают организм, в отличие от гормональных уколов», — указала врач.

Чем раньше человек начнет лечение, тем меньше нужна доза и тем больше эффекта, обратила внимание Ярцева. По ее словам, аллергию лучше начинать лечить с ноября-декабря, тогда к началу сезона человек уже практически не будет чувствовать симптомов.

Впрочем, если пациент не пришел к аллергологу зимой, есть способы облегчить симптоматику.

Когда идет дождь, легче, потому что пыльца прибита. В жаркие маловетреные дни лучше никуда не выходить. Желательно не открывать окна, поставить бризеры или приточные вентиляции с фильтрами. Если вынуждены открыть окно, прикрыть его влажной марлей с мелкой сеткой Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог

Одежду с улицы, по ее словам, лучше оставлять в коридоре или сворачивать внешним слоем внутрь. Кроме того, не стоит носить на улице распущенные волосы — они очень хороший сборник для пыльцы. Шерсть животных, отметила Ярцева, также собирает пыльцу, поэтому питомца лучше протереть влажной тряпочкой после прогулки.

Врач обратила внимание, что пик пыления приходится на пять утра, поэтому лучше исключить утренние прогулки и пробежки.

«В сезон цветения не ходите в парки и лес, особенно если там много берез. Если вынуждены выйти, берите с собой солевой раствор и почаще промывайте нос, чтобы снизить концентрацию пыльцы», — уточнила Ярцева.

Она также предупредила, что не стоит обращаться к сосудосуживающим каплям — они рассчитаны на недолгий прием при ОРВИ, когда отек слизистой проходит за два-три дня. Аллергия же длится дольше, и человек начинает злоупотреблять такими каплями, используя их до десяти раз в день. Это, предупреждает терапевт, приводит к повреждению слизистой, ухудшению состояния и еще более сильному отеку.

