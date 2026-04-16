18:48, 16 апреля 2026Авто

Автопроизводитель запатентовал встроенный в сиденье машины унитаз

Китайская компания Seres нашла способ встроить санузел в пассажирское кресло
Марина Аверкина

Кадр: @TeslaAaronL

Китайский производитель электрокаров Seres получил патент под номером CN224104011U на необычное автомобильное устройство. Речь про туалет, который будет встраиваться под автомобильное сиденье. Компания подала заявку 22 апреля 2025 года, а ее одобрение прошло 10 апреля 2026 года, пишет Carnewschina.

Конструкция Seres включает сам унитаз, специальную чашу под сиденьем, а также соединительный узел, который совмещает «сантехнику» с пассажирским креслом. По международной патентной классификации изобретение относится к разделу B60R15/04 — обустройству санитарных зон в машинах.

Это не первая подобная инженерная находка. Размещение полноценного туалета без ущерба для комфорта пассажиров до сих пор считалось трудной задачей. Ранее бренд Polestone демонстрировал версию с откидным кольцом и сменными пакетами, которые хранились в подлокотнике. В данном случае речь идет о рациональном освоении пустоты под сиденьем, что особенно ценно для электрокаров, в которых каждый сантиметр на счету. Эксперты считают такой подход к автомобильным туалетам наиболее практичным.

Ранее стало известно, что россияне пока не проявили большого интереса к новым автомобилям «Москвич» под индексом «М». За неполный месяц в стране была реализована 101 единица модели «М70» и 71 версия «М90».

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
