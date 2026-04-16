Автопроизводитель запатентовал встроенный в сиденье машины унитаз

Китайский производитель электрокаров Seres получил патент под номером CN224104011U на необычное автомобильное устройство. Речь про туалет, который будет встраиваться под автомобильное сиденье. Компания подала заявку 22 апреля 2025 года, а ее одобрение прошло 10 апреля 2026 года, пишет Carnewschina.
Конструкция Seres включает сам унитаз, специальную чашу под сиденьем, а также соединительный узел, который совмещает «сантехнику» с пассажирским креслом. По международной патентной классификации изобретение относится к разделу B60R15/04 — обустройству санитарных зон в машинах.
Это не первая подобная инженерная находка. Размещение полноценного туалета без ущерба для комфорта пассажиров до сих пор считалось трудной задачей. Ранее бренд Polestone демонстрировал версию с откидным кольцом и сменными пакетами, которые хранились в подлокотнике. В данном случае речь идет о рациональном освоении пустоты под сиденьем, что особенно ценно для электрокаров, в которых каждый сантиметр на счету. Эксперты считают такой подход к автомобильным туалетам наиболее практичным.
