10:21, 16 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт смартфон с рекордным аккумулятором

Digital Chat Station: Новый смартфон Honor получит батарею на 11 000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Davide Bonaldo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Honor запланировала выпустить смартфон, который получит аккумулятор рекордной емкости. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на инсайдера под ником Digital Chat Station.

Журналисты напомнили, что в начале 2026-го китайская фирма представила свой первый смартфон Honor Win, который получил аккумулятор емкостью 10 000 миллиампер-часов. Затем корпорация обновила свой рекорд, выпустив модель Power 2 с батареей на 10 080 миллиампер-часов. По сведениям Digital Chat Station, компания готовит выпуск устройства, которое получит аккумулятор емкостью 11 000 миллиампер-часов.

Новый девайс, раскрытый инсайдером, скорее всего, окажется смартфоном среднего сегмента рынка. Аппарат получит батарею повышенной емкости на основе кремний-углерода. Автор полагает, что таким образом Honor сможет снова выделить свое устройство среди моделей конкурентов.

Прочие характеристики девайса, его название и цена не раскрываются. Для сравнения, получивший аккумулятор на 10 080 миллиампер-часов Power 2 может проработать в режиме воспроизведения видео более 20 часов на одном заряде. Телефон поддерживает быструю зарядку 80 ватт и способен работать в качестве внешней батареи для других гаджетов.

В начале марта китайская компания Honor анонсировала смартфон с роботизированной рукой. Аппарат Robot Phone получил выдвижную руку, на которой закреплена камера.

