Блогерша купила трендовую вещь и взорвала соцсети

Блогерша Алена с никнеймом alenochka_cherry купила трендовую вещь и взорвала соцсети. Ролик, набравший более трех миллионов просмотров, появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша решила приобрести модные черные легинсы со штрипками. «Когда решила не отставать от трендов», — подписала россиянка.

Затем она продемонстрировала кадры желаемого результата и реального. На видео штрипки на легинсах Алены чрезмерно натянулись и стали выглядеть комично. «Не была модницей, нечего и начинать», — высказалась она.

Пользователей сети рассмешил образ блогерши в комментариях под постом.

«Лишь бы палец не вывихнули», «Штрипки были готовы к меньшему», «Ржу, потому что тоже планировала купить... Теперь буду понимать, на что обратить внимание при выборе. Спасибо вам и за смех, и за опыт», «Так вот как надо было трико в детстве носить, а мы все на пятку эту перемычку натягивали», «Какие-то натянутые у вас отношения с этими легинсами», «В случае атаки на замок можно использовать как лук», «Идеальный щелбан можно сделать», — высказались они.

