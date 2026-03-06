Реклама

13:04, 6 марта 2026Ценности

Блогерша купила трендовый наряд и превратилась в дядю Митю из фильма «Любовь и голуби»

Екатерина Ештокина

Кадр: @shatskooova

Блогерша Катя Шацкова купила трендовый наряд и превратилась в дядю Митю из фильма «Любовь и голуби». Ролик и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sharskoooova захотела купить серый трикотажный комплект с брюками и лонгсливом и застилизовать его с помощью оверсайз-пиджака и черных сапог. При это она показала модные примеры инфлюэнсеров, которые демонстрировали похожие образы. Однако Шацкову не порадовал результат, вследствие чего она прозвала себя дядей Митей из советского фильма.

Пользователей сети рассмешил образ блогерши, о чем они написали в комментариях под постом, который набрал полмиллиона просмотров. «Только супер-трендовой кепки газетчика не хватает», «Это пушка», «Вам просто такие же сапоги нужны как у дяди Мити и фуражка», «Такая жиза», «Я не могу остановиться ржать», «Стиль деда Мити», — написали они.

Ранее в марте российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки. Коуч Мария рассказала, что хотела обновить имидж и сделать каскад и челку вместо привычного прямого среза волос.

