Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

Российский продюсер и коуч Мария (фамилия неизвестна) расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки. Ролик, набравший 440 тысяч подписчиков, опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом mary.sokoll рассказала, что хотела обновить имидж и сделать каскад и челку вместо привычного прямого среза волос. Однако результат не соответствовал ожиданиям женщины и разочаровал ее. Она предстала перед камерой с объемной у корней прической и истонченными к низу прядями. «И как теперь исправлять?» — посетовала она.

Видео стало вирусным и набрало сотни комментариев. Одним пользователи сети стремились поддержать Марию, другие не сдержали смех. «Состригите этот хвост сзади, будет красивое каре с челкой», «С челкой и хвостиком прям очень хорошо», «Это как у Розы в Барбоскиных. Ну ничего, все отрастет. Вы красивая, этого достаточно», «Барбоскина», «Женская печалька», — написали они.

В феврале 63-летняя Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой. Американская актриса отказалась от длинных прядей и продемонстрировала фотографам мокрое каре.