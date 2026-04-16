Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 16 апреля 2026Мир

Бывшая сторонница Трампа раскрыла содержание личной переписки с ним

Экс-сторонница Трампа Грин заявила, что он не проявляет сострадание к детям
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Экс-сторонница президента США Дональда Трампа и бывший член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин рассказала, что в лично переписке с ней американский лидер не проявляет достаточное сострадание. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По словам Грин, после ссоры с Трампом она вышла с ним на связь, и хозяин Белого дома холодно отреагировал на поступающие угрозы в адрес ее детей.

«Он, по сути, обвинил меня. Он не проявил сострадания к моим детям, которым угрожают. Он, по сути, обвинил меня в том, что если моего сына убьют, это будет моя вина», — рассказала экс-конгрессвумен.

Ранее Трампа спросили, что он думает о заявлениях Тейлор Грин о том, что из-за его слов ей стало поступать много угроз. «Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна», — ответил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok