10:27, 16 апреля 2026

Бывшие заложники школы в Беслане отправились на помощь оказавшимся в беде россиянам

Анастасия Алимпиева
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывшие заложники школы № 11 в Беслане, где в 2004 году произошла трагедия, потрясшая всю Россию, приехали в дагестанский поселок Мамедкала, чтобы помочь местным жителям восстановить после наводнения одну из двух школ. Об этом пишет «КП-Северный Кавказ».

«Мы приехали во вторую школу селения Мамедкала. Помогаем делать ремонт забора. И интересно, что здесь больше половины ребят, которые приехали, — это бывшие заложники бесланской школы. Очень знаково это получилось», — поделился наблюдениями с изданием один из добровольцев.

Неравнодушные россияне уже четвертый день трудятся на территории образовательного учреждения, где из-за воды разрушено практически все. С помощью личной техники и насосов они откачивали воду и чинили упавший забор.

Ранее в Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней. Предварительно, обошлось без пострадавших.

