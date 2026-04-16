Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:30, 16 апреля 2026Культура

Долина поддержала уволенную из-за возраста российскую актрису

Долина назвала беспределом увольнение Екатерины Волковой из Театра комедии
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина высказалась в поддержку актрисы Екатерины Волковой, которую уволили из Театра комедии из-за возраста. Слова певицы передает Telegram-канал «Звездач».

Долина назвала случившееся беспределом и призналась, что не понимает такого решения руководства театра. Певица подчеркнула, что в отсутствии подходящих по возрасту ролей нет вины Волковой. Кроме того, она отметила, что актриса выглядит моложе своих лет и обладает талантом.

«Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке!» — возмутилась Долина.

Ранее в апреле 44-летняя Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель театра добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok