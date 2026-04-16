Дом родителей невесты сгорел во время свадьбы

В США дом родителей невесты сгорел дотла во время свадьбы
Юлия Юткина
Кадр: WCTI News 12 / YouTube

В штате Северная Каролина, США, Джон и Шэрон Регистры лишились дома во время свадьбы дочери. Об этом сообщает ABC 12.

Супруги узнали трагическую новость в момент, когда невеста должна была танцевать с отцом. Мужчине позвонила соседка. Она сказала, что вышла погулять с собакой и увидела, что дом Регистров горит. Женщина заметила пожар слишком поздно, поэтому когда пожарные прибыли на место, дом уже сгорел дотла.

По словам родителей невесты, уехав на свадьбу, они оставили дома трех собак. Их тела нашли пожарные и похоронили на участке Регистров. Кроме того, сгорели все деньги супругов, фотографии и памятные вещи конца 1800-х-начала 1900-х годов.

Невеста объяснила, что ее родители не любят просить о помощи. Однако она им необходима. Чтобы облегчить участь родителей, женщина запустила сбор денег на новый дом для них.

Ранее сообщалось, что в Индии семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе. Он начался из-за фейерверка, поджегшего тент, внутри которого были гости.

