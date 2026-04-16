Синоптик Позднякова: В Москве началась неделя дождей

Неделя сплошных дождей началась в Москве. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Дожди в мегаполисе, по прогнозам синоптика, закончатся только на следующей неделе, причем пауза между осадками будет довольно короткой. При этом ливней в ближайшие дни не ожидается, подчеркнула Позднякова.

В ближайшие десять дней погода в столице будет пасмурной. Разве что в субботу, 18 апреля, на небе выглянет солнце. Тем не менее даже тогда погода будет облачной с прояснениями, и на протяжении всего дня будут лить дожди. Объем выпавших осадков будет характерен больше для лета, нежели середины весны. С воскресенья, 19 апреля, в Москве наступит очередная волна похолодания — столбики термометров опустятся ниже климатической нормы на два-три градуса.

В начале следующей недели в столичный регион вернется снег. В результате арктического вторжения температура понизится до околонулевых значений. Вероятны легкие заморозки и гололед.