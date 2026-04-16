Двое подростков с мужчиной устроили разбой на российском железнодорожном вокзале

В Москве арестовали двух подростков и мужчину за разбой на вокзале

В Москве арестовали двух подростков и мужчину за разбой на вокзале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, накануне ночью в дежурную часть на станции Москва-Курская поступило сообщение от жителя Московской области, что трое неизвестных на железнодорожной станции Щербинка избили и ограбили его.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленники совершили нападение на втором этаже вокзального комплекса, после избиения отобрали у пострадавшего два телефона, электрическую бритву, а также 15 тысяч рублей, а затем скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности и местоположение нападавших. Им оказались двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, а также их 21-летний приятель. Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции.

