14:03, 16 апреля 2026

Основной поставщик танков в России опроверг слухи о сокращениях

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Крупнейший в стране производитель вагонов и основной поставщик танков для российской армии «Уралвагонзавод» (УВЗ) опроверг слухи о сокращении персонала на 60 процентов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале предприятия.

Компания добавила в него фотографию письма, которое якобы рассылается сотрудникам. В нем, в частности, говорится, что после увольнения персональные данные о попавших под сокращение направят в военкомат в целях выполнения мероприятий мобилизационного плана в соответствии с распоряжением губернатора.

Пресс-служба УВЗ отметила, что в «письме» использован неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, приведены неверные регистрационные номера, которые очевидно не соответствуют внутреннему документообороту. На предприятии предположили, что целью распространяемых слухов является дестабилизация обстановки.

«Ни о каких сокращениях на Уралвагонзаводе речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда», — заключили в УВЗ.

Между тем осенью прошлого года «Уралвагонзавод» подтверждал информацию о грядущих сокращениях на предприятии, которые должны были состояться весной 2026 года, но не комментировал их объем.

По данным СМИ, речь шла об «оптимизации численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10 процентов от их среднесписочной численности». До этого стало известно, что на фоне обвального падения выпуска вагонов в России УВЗ перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю.

