Европе предрекли веселые времена

Кошкович: Европу ждут веселые времена

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал возможный дефицит авиационного топлива в Европе, заявив, что регион ждут «веселые времена». Об этом он написал в социальной сети X.

«Веселые времена впереди», — сказано в публикации.

Так Кошкович отреагировал на слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что у Европы осталось запасов авиационного топлива «примерно на шесть недель».

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.