Франция отменила арест следовавшего из России танкера

Власти Франции приняли решение отменить арест следовавшего из России танкера Deyna под флагом Мозамбика. Об этом сообщает ТАСС.
«Префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов Франции», — говорится в постановлении суда Марселя от 15 апреля.
При этом суд обязал компанию — владелицу судна выплатить штраф «непредоставление доказательств о принадлежности судна (отсутствие флага)». В постановлении также уточняется, что штраф «уже перечислен на счет» Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC).
Военно-морские силы Франции захватили Deyna 20 марта. Судно взяли на абордаж на западе Средиземного моря.