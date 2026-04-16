Франция отменила арест следовавшего из России танкера

Власти Франции решили отменить арест следовавшего из России танкера Deyna

«Префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов Франции», — говорится в постановлении суда Марселя от 15 апреля.

При этом суд обязал компанию — владелицу судна выплатить штраф «непредоставление доказательств о принадлежности судна (отсутствие флага)». В постановлении также уточняется, что штраф «уже перечислен на счет» Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC).

Военно-морские силы Франции захватили Deyna 20 марта. Судно взяли на абордаж на западе Средиземного моря.