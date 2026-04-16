Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 16 апреля 2026

Грузия введет визу для «цифровых кочевников»

Иностранцы смогут жить в Грузии 12 месяцев по визе «цифрового кочевника»
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress.com

Грузия введет визу для «цифровых кочевников» — иностранцы смогут жить по ней в стране до 12 месяцев. Об этом пишет издание News Georgia.

Сообщается, что парламент бывшей страны СССР принял в окончательном третьем чтении поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Так, вводится виза C5, более известная как виза «цифровых кочевников». Она многократная, будет действовать пять лет и позволит находиться в Грузии до года. Она предназначена для туристов с высоким доходом, работающих на зарубежные компании.

Уточняется, что рассчитывать на визу могут граждане «безопасных стран». Привилегии распространяются и на членов семьи заявителя — супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, поправки предусматривают рассмотрение заявления в ускоренном порядке, а также вводят новое основание для отказа — «государственная иммиграционная политика». Решение с подобным обоснованием не будет подлежать обжалованию. Стоимость оформления визы «цифрового кочевника» составит от 20 до 500 долларов (от 1,5 до 38,2 тысячи рублей).

Ранее россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе. Так, им может стать отклонение предыдущего заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok