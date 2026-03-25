19:14, 25 марта 2026

Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе

Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе — им может стать предыдущее отклонение соответствующего заявления. Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, в последнее время посольства стран Евросоюза (ЕС) стали чаще отказывать соотечественникам в новых заявлениях на шенген. Причиной является политика государств в отношении России, подчеркнул эксперт.

«Если у вас когда-то был отказ, должно пройти больше трех-четырех лет, чтобы вам одобрили визу», — заявил Арутюнов. Он рекомендовал россиянам сначала подаваться на визу, а затем покупать билеты и бронировать отели.

Кроме того, специалист напомнил, что скоро весь процесс получения виз будет переведен в цифровой формат. «Конечно, это проще, людям не нужно куда-то приезжать. Но при этом само получение шенгенской визы становится проблемой для россиян, куча новых требований появляется», — заключил Арутюнов.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что российские туристы потеряли интерес к шенгену. По его словам, жители РФ приезжают в Словакию, однако значительного роста туристической активности с их стороны не наблюдается.

