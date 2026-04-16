11:41, 16 апреля 2026Россия

Для россиян сделали бесплатным один вид хирургических операций

Мурашко: Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в ОМС

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в перечень оказываемых по программе Обязательного медицинского страхования (ОМС) услуг. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — заявил министр в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России.

Мурашко уточнил, что речь идет о пациентах с ожирением. Других деталей он не привел.

Ранее в Госдуме предложили включить в перечень бесплатных дорогостоящие лекарства от мигрени и выдавать по системе ОМС.

