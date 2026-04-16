Для россиян сделали бесплатным один вид хирургических операций

Мурашко: Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в ОМС

Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в перечень оказываемых по программе Обязательного медицинского страхования (ОМС) услуг. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — заявил министр в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России.

Мурашко уточнил, что речь идет о пациентах с ожирением. Других деталей он не привел.

