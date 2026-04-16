14:44, 16 апреля 2026

В Минфине назвали причину будущего возвращения западных денег в Россию

Замглавы Минфина Моисеев выразил уверенность в возвращении западных денег в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Западные инвесторы обязательно вернутся в Россию рано или поздно, поскольку они хотят извлекать высокую прибыль, а «бабло побеждает зло». Об этом на Биржевом форуме Мосбиржи рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

«Да, конечно, это будут не те объемы, которые были раньше, но я уверен, что они свое достойное место займут», — подчеркнул он. По мнению чиновника, для начала инвестиций необходим хотя бы год без новых военных конфликтов. Возможные сроки возвращения денег из недружественных стран Моисеев не назвал.

В декабре 2024 года замглавы Минфина говорил, что верит в приток иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок, в том числе из недружественных стран, уже в 2025 году. Тогда он ожидал, что дело сдвинется с места благодаря гарантиям по безопасному выводу денег, которые ведомство готовит совместно с Центробанком.

Как и в этот раз, Моисеев отмечал, что надеется на жадность участников финансового рынка, которая побеждает все и позволит увеличить капитализацию российских компаний. Тем не менее за минувший год привлечь иностранные средства не удалось, а рост индекса Мосбиржи в течение этого периода находился на околонулевом уровне.

Еще в октябре 2024 года глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов предлагал оставить иллюзии по поводу возвращения западных инвесторов до тех пор, пока их активы, вложенные в период до 2022 года, заморожены на счетах типа «С», то есть недоступны для вывода из страны.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

    Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

    Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

    Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

    В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

    Все новости
