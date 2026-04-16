Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России

«Рыси» на базе итальянских Iveco назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России

«Рыси» на базе итальянских машин Iveco LMV можно назвать лучшими бронеавтомобилями Вооруженных сил (ВС) России, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В посте издание прикрепило снимки бронеавтомобилей Iveco LMV «Рысь» ВС России, замеченных в зоне специальной военной операции (СВО).

«Лучший защищенный автомобиль такого класса на данный момент в ВС РФ», — утверждает издание, отмечая, что по требованию Минобороны России в машину для ВС РФ было внесено 52 изменения.

В другом посте Telegram-канал обратил внимание на кадры попадания FPV-дрона с осколочной боевой частью в украинскую Iveco LMV, после которого машина и экипаж уцелели.

В декабре 2012 года Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера России, заявил, что Москву не устраивает отверточная сборка итальянских бронемашин Iveco LMV Lynx («Рысь»), в связи с чем российская сторона намерена добиться от Iveco создания совместного предприятия по выпуску бронемашин и увеличить локализацию производства бронеавтомобилей с 10 до 80 процентов в ближайшие четыре года.