Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России

04:05, 16 апреля 2026Наука и техника

«Рыси» на базе итальянских Iveco назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
Иван Потапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Рыси» на базе итальянских машин Iveco LMV можно назвать лучшими бронеавтомобилями Вооруженных сил (ВС) России, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В посте издание прикрепило снимки бронеавтомобилей Iveco LMV «Рысь» ВС России, замеченных в зоне специальной военной операции (СВО).

«Лучший защищенный автомобиль такого класса на данный момент в ВС РФ», — утверждает издание, отмечая, что по требованию Минобороны России в машину для ВС РФ было внесено 52 изменения.

В другом посте Telegram-канал обратил внимание на кадры попадания FPV-дрона с осколочной боевой частью в украинскую Iveco LMV, после которого машина и экипаж уцелели.

В декабре 2012 года Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера России, заявил, что Москву не устраивает отверточная сборка итальянских бронемашин Iveco LMV Lynx («Рысь»), в связи с чем российская сторона намерена добиться от Iveco создания совместного предприятия по выпуску бронемашин и увеличить локализацию производства бронеавтомобилей с 10 до 80 процентов в ближайшие четыре года.

