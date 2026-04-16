Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

Ван И призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул важность уважения суверенных прав Исламской Республики на Ормузский пролив, но призвал Тегеран обеспечить безопасность международного судоходства через пролив. Об этом сообщает IRNA.

«Свобода и безопасность международного судоходства через Ормузский пролив также должны быть гарантированы, а усилия по восстановлению нормального транзита через этот пролив являются общей просьбой международного сообщества», — сказал дипломат.

При этом Ван И отметил, что суверенитет, безопасность и права Ирана как прибрежного государства должны уважаться и защищаться.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран может рассмотреть возможность разрешить судам свободно проходить через оманскую часть Ормузского пролива, если Тегеран с Вашингтоном заключат сделку, которая предотвратит возобновление конфликта.