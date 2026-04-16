Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:48, 16 апреля 2026Мир

Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

Ван И призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул важность уважения суверенных прав Исламской Республики на Ормузский пролив, но призвал Тегеран обеспечить безопасность международного судоходства через пролив. Об этом сообщает IRNA.

«Свобода и безопасность международного судоходства через Ормузский пролив также должны быть гарантированы, а усилия по восстановлению нормального транзита через этот пролив являются общей просьбой международного сообщества», — сказал дипломат.

При этом Ван И отметил, что суверенитет, безопасность и права Ирана как прибрежного государства должны уважаться и защищаться.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран может рассмотреть возможность разрешить судам свободно проходить через оманскую часть Ормузского пролива, если Тегеран с Вашингтоном заключат сделку, которая предотвратит возобновление конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok