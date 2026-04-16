Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 16 апреля 2026

Раскрыто предложение Ирана по судоходству в Ормузском проливе

Reuters: Иран может разрешить проходить через оманскую часть Ормузского пролива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

В рамках предложений, выдвинутых Ираном на переговорах с США, Исламская Республика может рассмотреть возможность разрешить судам свободно проходить через оманскую часть Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Иран может разрешить судам проходить через другую сторону узкого пролива в оманских водах без каких-либо препятствий со стороны Тегерана», — говорится в материале.

По словам источника, знакомого с позицией Ирана, это возможно при условии заключения сделки, которая предотвратит возобновление конфликта.

Источник не уточнил, согласится ли Иран обезвредить все мины и будет ли разрешен свободный проход всем судам, включая связанные с Израилем.

По словам собеседника издания, все зависит от того, готов ли Вашингтон удовлетворить требования Тегерана. Это условие является ключевым для любого потенциального прорыва в вопросе Ормузского пролива.

Источник в западных службах безопасности сообщил агентству, что предложение о беспрепятственном проходе судов через территориальные воды Омана уже разрабатывается, но пока неясно, был ли получен ответ от США.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник сообщал, что Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok