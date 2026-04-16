Раскрыто предложение Ирана по судоходству в Ормузском проливе

Reuters: Иран может разрешить проходить через оманскую часть Ормузского пролива

В рамках предложений, выдвинутых Ираном на переговорах с США, Исламская Республика может рассмотреть возможность разрешить судам свободно проходить через оманскую часть Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Иран может разрешить судам проходить через другую сторону узкого пролива в оманских водах без каких-либо препятствий со стороны Тегерана», — говорится в материале.

По словам источника, знакомого с позицией Ирана, это возможно при условии заключения сделки, которая предотвратит возобновление конфликта.

Источник не уточнил, согласится ли Иран обезвредить все мины и будет ли разрешен свободный проход всем судам, включая связанные с Израилем.

По словам собеседника издания, все зависит от того, готов ли Вашингтон удовлетворить требования Тегерана. Это условие является ключевым для любого потенциального прорыва в вопросе Ормузского пролива.

Источник в западных службах безопасности сообщил агентству, что предложение о беспрепятственном проходе судов через территориальные воды Омана уже разрабатывается, но пока неясно, был ли получен ответ от США.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник сообщал, что Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный.