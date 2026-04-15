NBC News: Иран заявил о готовности снизить обогащение урана

Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник.

По данным телеканала, на встрече в Исламабаде американская сторона настаивала на вывозе опасного материала за пределы Исламской Республики. Иран вместо этого предложил снизить степень обогащения путем смешивания высокообогащенного урана с природным или менее обогащенным.

Собеседник NBC News уточнил, что такой подход позволит Тегерану сохранить контроль над своими ядерными материалами, одновременно снижая риски их возможного использования в военных целях.

Ранее Иран на переговорах с США в Исламабаде предложил приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. Тегеран выдвигал похожую инициативу и на февральских переговорах в Женеве, однако после той встречи президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана.

Американская сторона в Пакистане, в свою очередь, предложила Тегерану 20-летний мораторий на обогащение урана. В газете отметили, что обсуждение конкретных сроков указывает на возможность достижения компромисса. В Белом доме заявили о планах провести новый раунд переговоров, хотя точных договоренностей о его организации пока нет.