Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

Haval в России удешевил кроссоверы Dargo и Dargo X 2026 года выпуска

Китайский Haval скорректировал в России цены на кроссовер Dargo и его модификацию с улучшенной проходимостью Dargo X. Речь о машинах, сошедших с конвейера в 2026 году, но относящихся к модельному ряду 2025 года. Каждая комплектация подешевела на 50 тысяч рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Базовое исполнение Haval Dargo «Комфорт» с передним приводом теперь обойдется в 3 149 000 рублей. Полноприводные версии обойдутся дороже. Так, комплектация «Оптимум» теперь предлагается за 3 349 000 рублей, «Премиум» — за 3 549 000, а топовая «Техно+» — за 3 699 000 рублей. При этом цены на машины, выпущенные в 2025 году, не изменились.

Haval Dargo X представлен только в полноприводном исполнении. Комплектация «Оптимум» теперь стоит 3 449 000 рублей, а «Премиум» — 3 649 000.

Обе модели оснащаются двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 лошадиные силы и крутящим моментом 320 Ньютон-метров, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, имеющей два сцепления «мокрого» типа.

