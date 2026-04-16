Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

13:08, 16 апреля 2026Авто

Haval в России удешевил кроссоверы Dargo и Dargo X 2026 года выпуска
Марина Аверкина

Изображение: Haval

Китайский Haval скорректировал в России цены на кроссовер Dargo и его модификацию с улучшенной проходимостью Dargo X. Речь о машинах, сошедших с конвейера в 2026 году, но относящихся к модельному ряду 2025 года. Каждая комплектация подешевела на 50 тысяч рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Базовое исполнение Haval Dargo «Комфорт» с передним приводом теперь обойдется в 3 149 000 рублей. Полноприводные версии обойдутся дороже. Так, комплектация «Оптимум» теперь предлагается за 3 349 000 рублей, «Премиум» — за 3 549 000, а топовая «Техно+» — за 3 699 000 рублей. При этом цены на машины, выпущенные в 2025 году, не изменились.

Haval Dargo X представлен только в полноприводном исполнении. Комплектация «Оптимум» теперь стоит 3 449 000 рублей, а «Премиум» — 3 649 000.

Обе модели оснащаются двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 лошадиные силы и крутящим моментом 320 Ньютон-метров, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, имеющей два сцепления «мокрого» типа.

Ранее стало известно, что жители Дальнего Востока приобрели на 35 процентов больше электромобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2025 года. Отмечается, что цены на подержанные электрокары практически не изменились. Средняя стоимость покупки зафиксирована на отметке 893 тысячи рублей, что только на 1 процент превышает прошлогодний показатель.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    На Украину после массированного удара прилетела «летающая реанимация»

    Корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Способность Ирана выдержать нефтяную блокаду США оценили

    Российский суд направил в ближневосточную страну запрос по делу Блиновской

    В Иране сравнили закрытие Ормузского пролива с появлением атомной бомбы

    Москвичам пообещали сильные дожди

    Турист осквернил кладбище в Таиланде и разозлил местных жителей

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Все новости
