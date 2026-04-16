РИА Новости: Командир ВСУ Глущенко ежемесячно вымогал деньги у военных

Бывший командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Глущенко с позывным Тор каждый месяц требовал от солдат своего подразделения деньги. Тех, кто не выполняет его указания, он обещал отправить на наиболее опасные участки фронта, пишет РИА Новости.

Изданию в силовых структурах рассказали, что военнослужащим экс-командир говорил о создании невыносимых условий службы. «Бывший командир 4-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады терробороны ВСУ <...> организовал коррупционную схему, в рамках которой командный состав батальона систематически вымогал денежные средства у рядового состава», — пояснил источник.

По его данным, денежные средства вымогались под угрозой того, что солдат обещали отправить на сложнейшие участки фронта, не снабдив их надлежащим обеспечением. Сумма ежемесячного откупа составляла около 115 долларов с каждого солдата батальона. Когда Глущенко отстранили, он дезертировал в попытке избежать уголовного наказания.

