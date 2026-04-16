03:22, 16 апреля 2026Мир

Мадьяр высказался о восстановлении «Дружбы» после заявления Зеленского

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила на выборах в парламент, сообщил, что транзит нефти по трубопроводу «Дружба» будет восстановлен к концу текущего месяца. Об этом политик заявил в эфире радио «Косут».

По его словам, это будет важный момент для пополнения стратегических нефтяных запасов Венгрии, которые за последний месяц снизились на 20 процентов. «Мы постараемся закупать нефть у как можно большего числа поставщиков, стремясь при этом к наиболее выгодным условиям», — отметил Мадьяр.

В свою очередь, будущий премьер-министр республики констатировал, что его страна не может полностью отказаться от российской нефти. Как подчеркнул он, Россия «останется на своем месте», ровно как и Венгрия. Отвечая на вопрос о том, говорил ли он на эту тему с украинским президентом Владимиром Зеленским, Мадьяр сказал, что пока не сделал этого, поскольку официально не является премьером.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ускорился с ремонтом нефтепровода «Дружба» после поражения Виктора Орбана в Венгрии. По его словам, работы должны завершить до конца этого месяца.

