Мадьяр высказался о восстановлении «Дружбы» после заявления Зеленского

Мадьяр понадеялся, что транзит нефти по «Дружбе» восстановят к концу апреля

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила на выборах в парламент, сообщил, что транзит нефти по трубопроводу «Дружба» будет восстановлен к концу текущего месяца. Об этом политик заявил в эфире радио «Косут».

По его словам, это будет важный момент для пополнения стратегических нефтяных запасов Венгрии, которые за последний месяц снизились на 20 процентов. «Мы постараемся закупать нефть у как можно большего числа поставщиков, стремясь при этом к наиболее выгодным условиям», — отметил Мадьяр.

В свою очередь, будущий премьер-министр республики констатировал, что его страна не может полностью отказаться от российской нефти. Как подчеркнул он, Россия «останется на своем месте», ровно как и Венгрия. Отвечая на вопрос о том, говорил ли он на эту тему с украинским президентом Владимиром Зеленским, Мадьяр сказал, что пока не сделал этого, поскольку официально не является премьером.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ускорился с ремонтом нефтепровода «Дружба» после поражения Виктора Орбана в Венгрии. По его словам, работы должны завершить до конца этого месяца.