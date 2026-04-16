Матвиенко раскрыла инициативу Эрдогана по Украине

Матвиенко: Эрдоган предложил стамбульскую площадку для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стамбульской площадке. Об этом по итогам встречи с турецким лидером заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Обсудили переговоры по Украине. Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку для продолжения переговоров», — сказала она.

Также Матвиенко рассказала, что в ходе встречи передала Эрдогану привет от президента России Владимира Путина, который он «тепло принял».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока поставлены на паузу. Он объяснил это отсутствием возможности посредничества со стороны Вашингтона в связи с загруженностью американской стороны из-за ситуации в Иране.