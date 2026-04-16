Мединский: В Калининградской области началась бессознательная германизация

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию, которая проявляется в Калининградской области начиная с 1990-х годов — не только в названиях населенных пунктов и геральдике, но и в местных брендах. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в геральдической символике муниципалитетов области «весьма обильно представлены германские элементы». В качестве примеров он привел гербы Балтийска и Черняховска, которые являются полной реинкарнацией германских гербов, а также тевтонские кресты на гербе Багратионовска. Исторические германские элементы встречаются в геральдике и топонимике других населенных пунктов региона.

Мединский также отметил, что «кенигсбергские мотивы обильно присутствуют в повседневной жизни». Он подчеркнул, что не призывает искоренять германскую культуру, но задался вопросом: «Почему коньяк "Старый Кенигсберг", "кенигсбергский марципан", а не наш марципан?»

Помощник президента напомнил, что русский город Калининград, построенный почти с нуля, никогда не входил в состав Германии и входить не будет. «Эти исторические флешбэки», по его мнению, должны оставаться уделом специалистов и «несознательно в общественное сознание не внедряться».

