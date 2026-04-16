Медсестра рассказала о мыслях людей в последние дни жизни

Медсестра Вуд: В последние дни жизни люди сожалеют о чрезмерной работе

Медсестра Эшли Вуд рассказала, о чем чаще всего думают люди в последние дни жизни. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

По словам медсестры, пациенты в конце жизни часто приходят к схожим мыслям. Они говорят, что нужно жить настоящим, чаще прощать и не откладывать важные слова для близких.

Многие пациенты также сожалеют о том, что чрезмерно работали и мало времени проводили с семьей. Вуд добавила, что люди часто советуют ценить воспоминания и не тратить жизнь только на накопления, а также сохранять свою индивидуальность и не терять то, что делает человека собой.

Медсестра добавила, что многим людям в последние дни жизни сохранять чувство достоинства и спокойствия помогают небольшие повседневные ритуалы, такие как уход за собой. Эти простые вещи становятся в конце жизни важной частью внутреннего комфорта и помогают чувствовать себя лучше.

