Медсестра рассказала о мыслях людей в последние дни жизни

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Медсестра Эшли Вуд рассказала, о чем чаще всего думают люди в последние дни жизни. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

По словам медсестры, пациенты в конце жизни часто приходят к схожим мыслям. Они говорят, что нужно жить настоящим, чаще прощать и не откладывать важные слова для близких.

Многие пациенты также сожалеют о том, что чрезмерно работали и мало времени проводили с семьей. Вуд добавила, что люди часто советуют ценить воспоминания и не тратить жизнь только на накопления, а также сохранять свою индивидуальность и не терять то, что делает человека собой.

«Даже сильные люди переживают моменты слабости» Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
«Никто не знает, что будет завтра» Как сохранять спокойствие, когда вокруг так много плохих новостей? Отвечают психологи
Медсестра добавила, что многим людям в последние дни жизни сохранять чувство достоинства и спокойствия помогают небольшие повседневные ритуалы, такие как уход за собой. Эти простые вещи становятся в конце жизни важной частью внутреннего комфорта и помогают чувствовать себя лучше.

Ранее патологоанатом Дарья Сергеичева рассказала о вскрытии, которое не может забыть. По ее словам, ей запомнилась пожилая женщина, поступившая в морг с запущенным перитонитом.

