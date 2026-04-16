МИД Китая высказался о просьбе Трампа к Си Цзиньпину по Ирану

Министерство иностранных дел (МИД) Китая не располагает информацией о переписке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, касающейся китайских военных поставок в Иран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Китай уже неоднократно заявлял о своей твердой позиции по ситуации в Иране, однако по конкретному вопросу, который вы упомянули, у меня нет информации», — отметил он.

По словам дипломата, Вашингтон и Пекин поддерживают контакты в связи с планируемым визитом Трампа в Китай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин крепко обнимет его за открытие Ормузского пролива. По его словам, Китай очень высоко оценил решение США «навсегда открыть Ормузский пролив». Американский лидер добавил, что Пекин согласился не поставлять оружие Ирану.