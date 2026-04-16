11:54, 16 апреля 2026Мир

МИД Китая высказался о просьбе Трампа к Си Цзиньпину по Ирану

Го Цзякунь отказался комментировать просьбу Трампа не поставлять оружие Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iori Sagisawa / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Китая не располагает информацией о переписке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, касающейся китайских военных поставок в Иран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Китай уже неоднократно заявлял о своей твердой позиции по ситуации в Иране, однако по конкретному вопросу, который вы упомянули, у меня нет информации», — отметил он.

По словам дипломата, Вашингтон и Пекин поддерживают контакты в связи с планируемым визитом Трампа в Китай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин крепко обнимет его за открытие Ормузского пролива. По его словам, Китай очень высоко оценил решение США «навсегда открыть Ормузский пролив». Американский лидер добавил, что Пекин согласился не поставлять оружие Ирану.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
