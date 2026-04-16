Министр обороны Германии обвинил Россию в несерьезности

Писториус обвинил РФ в несерьезном отношении к переговорам по Украине

Министр обороны Германии Борис Писторус обвинил Россию в несерьезном отношении к мирным переговорам по Украине. Соответствующее заявление глава Бундесвера сделал по итогам заседания контактной группы «Рамштайн», его слова приводит «РБК-Украина».

«Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину», — сказал Писториус.

Министр отметил, что «недальновидные действия ряда стран» привели к пополнению российского бюджета на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт заявил, что Москва не будет ждать прекращения конфликта США и Ирана для выдвижения собственных условий по урегулированию конфликта на Украине.