16:16, 16 апреля 2026Мир

Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

Министр войны Хегсет заявил властям Ирана, что США следят за ними
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министр войны США Пит Хегсет на брифинге выступил с посланием к властям Ирана, в котором сказал, что Соединенные Штаты следят за ними. Видео его выступления доступно на YouTube-канале APT.

«Мы следим за вами. Наши и ваши военные возможности не одинаковы. Помните, это неравный бой», — заявил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что США становятся «только сильнее» в военном отношении и в области разведки.

«Иран любит публично заявлять, что контролирует Ормузский пролив, но у вас нет военно-морского флота», — отметил глава Министерства войны США.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при сохранении блокады Ормузского пролива будут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана, если Тегеран примет неверные решения.

