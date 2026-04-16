Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 16 апреля 2026

США пригрозили бомбить энергетику Ирана при одном условии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты при сохранении блокады Ормузского пролива будут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана, если тот примет неверные решения. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его цитирует ТАСС.

«Мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», — пообещал американский министр войны.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров в Исламабаде объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok